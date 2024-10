Behemoth des Tages: Britisches Königreich

Birgit Reitz-Hofmann/Panthermedia/imago Bei uns liegen die Leichen wenigstens im Keller

Vom Festland besehen scheint Britannien ein Staat gewordenes Panoptikum. Lustig, wenn man nicht gerade dort leben muss. Under construction als Dauerzustand. Jonathan Michael, Chef einer Untersuchungskommission, probt nun den Aufstand gegen das Chaos. In der höchst vitalen Sache des Bestattungswesens. Jeder könne als Bestatter arbeiten und Leichen in seiner Garage aufbewahren, kein Gesetz hindere ihn. »Wir brauchen eine Regulierung, die keine Form von Missbrauch toleriert.« Tatsächlich hatten sich solche Fälle ereignet, ihretwegen war die Kommission eingesetzt worden.

Warum gibt es solche juristischen Leerstellen nach Jahrhunderten Rechtsgeschichte noch? Die Antwort hängt, wie fast alles auf dieser Insel, mit dieser Insel zusammen. Unkillbar wütet in ihr jener Behemoth, den Hobbes beschrieben hat. Es gilt daselbst Gewohnheitsrecht, ein umfassendes, einheitlich abgesondertes Gesetzwerk existiert nicht. Folglich kommt dem Richter eine größere Rolle zu als auf dem Festland, wo allgemeine Gesetzesvorschriften, die besondere Fälle abdecken sollen, die Rechtsquelle sind. Auf der Insel wird der Richter selbst zur Rechtsquelle. Verstreute Präzedenzfälle vergangener Tage müssen bei aktuellen Prozessen berücksichtigt und Abweichungen vom Vorbild gerechtfertigt werden, nicht die Folgeleistung. Das Gewohnheitsrecht ist also präziser ein Recht der Gewohnheit von Richtern. Worin der Charakter der kapitalistischen Gesellschaft sich genauer ausdrückt als etwa hierzulande. Freiheit des Einzelnen, das bedeutet praktisch immer Freiheit derer, die können – freie Herrschaft von Starken über Schwache, Zuständigen über Nichtzuständige.

Die Engländer, sagen wir es nett, sind praktische Leute. Das Aufbewahren von Leichen in Garagen scheint zwar keine sonderlich verbreitete Gewohnheit, solange sich aber kein Urteil gegen sie findet, gilt sie als legal.