USA TODAY Sports/REUTERS Heimgeschliddert, um zu punkten: Pete Alonso von den New York Mets in der Partie gegen die L. A. Dodgers (Los Angeles, 14.10.2024)

Noch vier Mannschaften sind im Rennen um den Gewinn der World Series im nordamerikanischen Profibaseball. Die New York Yankees und die Cleveland Guardians spielen den Champion in der American League (AL) aus, während sich die Meisterschaft in der National League (NL) zwischen den New York Mets und den Los Angeles Dodgers entscheiden wird. Spiel eins in der Best-of-Seven-Serie am Sonntag abend (Ortszeit) im Dodgers Stadium in L. A. gewann das Heimteam mit 8:0. Während die Dodgers über die gesamte reguläre Saison ein ganz heißer Kandidat für den Einzug in die World Series waren, spielten sich die Mets aus einem ganz tiefen Loch noch in die Playoffs. Anfang Juni, die Saison war zwei Monate alt, hatten die Mets elf Niederlagen mehr als Siege in ihrer Bilanz. Doch dann kriegten sie die Kurve und lieferten sich Anfang Oktober mit den Brewers aus Milwaukee ein fast schon episches Duell, das im achten Inning des alles entscheidenden dritten Spiels durch einen Three-Run-Home­run von Mets First Baseman Pete Alonso entschieden wurde. Alonso, der 2019 mit 53 Homeruns einen neuen MLB-Rookie-Rekord aufgestellt hatte, befand sich zuvor, seit dem 19. September, in einem veritablen Leistungstief mit nur fünf Hits in 41 »At bats«.

Was für die Mets folgte, war eine dramatische Best-of-Five-Serie in der NL Division Series gegen den Ostküstenrivalen Philadelphia Phillies, die mit 3:1-Spielen an die Mets ging. Vor allem Spiel zwei, dem einzigen Phillies-Sieg, war an Spannung kaum zu überbieten: Nach insgesamt sieben Führungswechseln entschied Rightfielder Nick Castellanos mit einem »Walk off«-Single die Partie mit 7:6 für Phila­delphia. In Spiel drei und vier deklassierten die Mets die Phillies dann aber mit insgesamt elf zu drei Runs. Spiel drei ging 7:2, Spiel vier 4:1 an die Mets. Erneut war es Alonso, der mit einem »Grand Slam«-Homerun die entscheidenden vier Runs im vierten Spiel für die Mets erzielte. Die L. A. Dodgers setzten sich hingegen in einer giftig ausgetragenen Serie mit 3:2-Spielen gegen die San Diego ­Padres durch. Wiederholt gerieten Spieler, Manager und Fans aneinander. In Spiel zwei bewarfen Dodgers-Anhänger Padres-Leftfielder Jurickson Profar mit Bällen. Die sind bekanntlich hart wie Stein. ­Padres’ Third-Base­man Manny Machado nahm derweil ebenfalls Maß und warf nach Dodgers’ Teammanager Dave Roberts, verfehlte ihn aber deutlich.

Wesentlich gesitteter ging es in den Serien der AL Division Series zwischen den New York Yankees und den Kansas City Royals sowie bei den Cleveland Guardians und den Detroit Tigers zu. Die Royals um ihren Jungstar und Short Stop Bobby Witt Jr. hatten in der Wild Card Series zuvor überraschend die hochfavorisierten Baltimore Orioles mit 1:0 und 2:1 geschlagen. Gegen die Yankees reichte es dann in vier engen Partien aber nur zu einem 4:2-Sieg im zweiten Spiel, die restlichen gingen 6:5, 3:2 und 3:1 an die Mannschaft aus dem New Yorker Stadtteil Bronx. Starting Pitcher Gerrit Cole lieferte im vierten Spiel starke sieben Innings ab, in denen er bei sechs Hits und vier Strikeouts lediglich einen Run abgab. Für die drei Yankees-Runs zeichneten sich die Veteranen Gleyber Torres, Juan Soto und Giancarlo Stanton verantwortlich. In der AL Championship Series treffen die Yankees – mit 27 Titeln das mit Abstand erfolgreichste Team in der modernen, bis 1901 zurückreichenden MLB-Geschichte – auf die Cleveland Guardians, die sich in einer engen Serie gegen das Überraschungsteam der Saison, die Detroit Tigers, mit 3:2 nach Spielen in der AL Division Series durchsetzen konnten.

Tragischer Held der Tigers: Tarik Skubal. Der 27jährige Starting Pitcher lieferte in Partie zwei mit sieben punktlosen Innings bei lediglich drei Hits und acht Strikeouts eine überragende Leistung ab. Im entscheidenden fünften Spiel vertraute Teammanager Andrew Jay »A. J.« Hinch Skubal erneut. Doch im fünften Inning beim Stand von 1:1 bestrafte Lane Thomas einen der wenigen grenzwertigen Würfe von Skubal mit einem »Grand Slam«-Home­run. Von dem 5:1-Rückstand erholten sich die Tigers nicht mehr. Sie verloren die entscheidende Partie 7:3.