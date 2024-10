»Free Hanna«. Solidaritätskundgebung für die Nürnberger Antifaschistin Hanna. Seit beinahe einem halben Jahr sitzt Hanna im Gefängnis. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Staatsanwaltschaft die Anklage mit dem absurden Vorwurf des versuchten Mordes. Sonnabend, 19.10., 17 Uhr. Ort: Auf dem Parkplatz der JVA Nürnberg, Reutersbrunnenstr., Veranstalter: Solikreis Nürnberg.

»Solidarität verbindet –100 Jahre Rote Hilfe«. Filmvorführung mit Sektempfang. Beginnend bei der Roten Hilfe Deutschland (RHD) in der Weimarer Republik und in der Illegalität während des Faschismus schlägt der Film einen Bogen über die Neugründung von Rote-Hilfe-Strukturen in den 1970er Jahren bis zur heutigen Roten Hilfe. Sonnabend, 19.10., 18 Uhr. Ort: Kino Endstation, Wallbaumweg 108, Bochum. Veranstalter: Rote Hilfe e. V., Bochum

»Aktionstag und Sonderführungen durch die drei Gärten im Brecht-Weigel-Haus«. Das Grundstück und ehemalige Sommerhaus von Bertolt Brecht und Helene Weigel gehörte zur Zeit der Erbauung ab 1910 dem Berliner Bildhauer Georg Roch. Seine Tierplastiken zieren heute noch den Garten und stehen unter Denkmalschutz. Damit sie zukünftig restauriert werden können, bittet das Museum um Spenden. Aus dem Fundus des Museums wird den ganzen Tag auf dem Vorplatz des Besucherzentrums zur Mitnahme Verschiedenes angeboten. Sonntag, 20.10., 11 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Straße 30, Buckow