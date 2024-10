Pakistan: Hauptstadt für Gipfel abgeriegelt

Islamabad. Bevor Chinas Ministerpräsident Li Qiang im Vorfeld eines Treffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) diesen Dienstag und Mittwoch in Islamabad eintraf, ist Pakistans Hauptstadt am Montag komplett abgeriegelt worden. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif empfing Li am Flughafen. Die Regierung hat angeordnet, dass bis zum Gipfelende das öffentliche Leben in Islamabad ruht. Eine große Zahl von Einsatzkräften soll die Sicherheit gewährleisten. (Reuters/jW)