Mosambik: Frelimo gewinnt Wahl

Maputo. Nach der Präsidentschaftswahl in Mosambik ist der Kandidat der sozialistischen Regierungspartei Frelimo, Daniel Chapo, zum Sieger erklärt worden. Der weitgehend unbekannte Politiker der früheren Befreiungsbewegung habe bei dem Urnengang am Mittwoch 54 Prozent der Stimmen errungen, teilte die Wahlkommission am Sonntag in der Hauptstadt Maputo mit. Zeitgleich mit dem neuen Staatschef war auch ein neues Parlament gewählt worden. Die Frelimo regiert in Mosambik seit der Unabhängigkeit von Portugal Mitte der 1970er Jahre. (AFP/jW)