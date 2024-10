China: Großes Manöver vor Taiwan

Beijing. China hat am Wochenende eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan abgehalten. Das Militär sprach von einer »Warnung« an die »separatistischen« Kräfte auf der völkerrechtlich zu China gehörenden Insel. Der Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte. Dort fand das Manöver demnach statt. Am Montag abend (Ortszeit) hieß es dann, es sei »erfolgreich« abgeschlossen worden. Bei der Übung dürfte es sich um eine Reaktion auf eine Rede von Taiwans Präsident Lai Ching-te zum Nationalfeiertag der Insel am 10. Oktober handeln. In ihr hatte Lai Taiwans Souveränität bekräftigt. (dpa/jW)