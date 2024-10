Neue Sanktionen gegen Iran

Brüssel. Die EU und Großbritannien haben am Montag neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Von ihnen betroffen sind Einzelpersonen und Organisationen, die mit dem iranischen Raketen- und Drohnenprogramm in Verbindung stehen. Die EU begründete die Strafmaßnahmen am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel damit, dass Teheran Moskau mit Kriegsmaterial beliefere. In der Stellungnahme aus London wird dagegen Irans jüngster Vergeltungsangriff auf Israel angeführt. (Reuters/jW)