Südkorea erwartet Sprengung von Straßen

Seoul. Südkoreas Militär sieht Anzeichen dafür, dass Pjöngjang die Zerstörung innerkoreanischer Straßenverbindungen vorbereitet. Der Sprecher des Generalstabs in Seoul sagte am Montag laut Nachrichtenagentur Yonhap, Nordkorea habe auf seiner Seite der Grenze bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen, Sprengungen könnten noch am selben Tag durchgeführt werden. Pjöngjang hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass es wegen anhaltender Spannungen dauerhaft mit dem Süden brechen werde. (Reuters/jW)