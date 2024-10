Ukraine zerstört russisches Flugzeug

Kiew. Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge ein russisches Militärflugzeug in einem weit von der ukrainischen Grenze entfernten Gebiet im Ural zerstört. Das Transportflugzeug sei bereits in der Nacht zum Sonntag auf einem Armeeflugplatz in der Region Orenburg zerstört worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Montag auf Telegram mit. Der betreffende Flugplatz liegt etwa 1.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. (AFP/jW)