Sozialdemokraten liegen in Litauen vorn

Vilnius. Im baltischen EU- und NATO-Land Litauen zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag haben sich die Sozialdemokraten mit 19,4 Prozent der Stimmen gegen die konservative »Vaterlandsunion« von Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė mit 18 Prozent durchgesetzt. Dahinter landete die erstmals zur Wahl angetretene, als »populistisch« geltende Neugründung »Morgenröte von Nemunas« mit 15 Prozent. Die sozialdemokratische Parteichefin Vilija Blinkevičiūtė sagte am Montag, sie strebe eine Dreierkoalition mit zwei weiteren linksgerichteten Parteien an. Zuvor müssen die knapp 2,4 Millionen Wahlberechtigten allerdings am 27. Oktober in einem zweiten Wahlgang über 63 noch ausstehende Direktmandate entscheiden. Außenpolitisch werden von einem Regierungswechsel in Vilnius keine Veränderungen erwartet. (dpa/jW)