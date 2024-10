Kolumbien: Konferenz der UNO nicht sicher

Bogotá. Die UN-Artenschutzkonferenz im kolumbianischen Cali (COP 16) droht durch den Konflikt zwischen der Armee und einer Guerillagruppe beeinträchtigt zu werden. Eine Splittergruppe der FARC namens »Zentraler Generalstab« hat die Delegationen aus aller Welt am Sonnabend aufgerufen, der am 21. Oktober beginnenden Konferenz fernzubleiben, nachdem sie zunächst eine Waffenruhe in Aussicht gestellt hatte. Mit ihrer Warnung reagiere sie auf einen Einsatz der kolumbianischen Armee im Departamento Cauca, bei dem 17 Menschen verletzt wurden. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro beharrte allerdings darauf, dass die Teilnahme an der COP 16 »sicher« sei. (AFP/jW)