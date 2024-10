China und Vietnam vertiefen Beziehungen

Hanoi. Hanoi und Beijing haben im Rahmen eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Premierministers Li Qiang in Viet­nam eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit vereinbart. Beide Länder einigten sich zudem darauf, die wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren, teilte die vietnamesische Regierung am Sonnabend mit. China versprach demnach, seinen Markt weiter für landwirtschaftliche Produkte aus Vietnam zu öffnen, während Vietnam chinesische Investitionen erleichtern werde. (Reuters/jW)