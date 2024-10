Bregenz. Zwei Wochen nach ihrem bundesweiten Wahlsieg verbuchte die rechte FPÖ bei der Landtagswahl in Vorarlberg am Sonntag erneut starke Stimmengewinne. Trotz Verlusten bleibt aber die konservative ÖVP in dem österreichischen Bundesland vorn. Laut einer Hochrechnung des Senders ORF büßte sie dort rund fünf Prozentpunkte ein, erreichte aber mit etwa 38 Prozent den ersten Platz. Die FPÖ legte um fast 14 Punkte auf etwa 28 Prozent zu. Die Vorarlberger Grünen, die bislang wie auch in der Bundesregierung mit der ÖVP koaliert hatten, liegen demnach bei rund 13 Prozent. Die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos kommen jeweils auf etwa neun Prozent. Im Gegensatz zu Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hat Vorarlbergs Ministerpräsident Markus Wallner eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ nach der Wahl nicht ausgeschlossen. (dpa/jW)