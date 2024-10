Underwood Archives/UIG/imago Überwachung – am besten rund und rund um die Uhr (Gefängnis in Crest Hill, Illinois, 1928)

Mehr als 100 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden des amerikanischen Schriftstellers Ambrose Bierce wollte der Weinheimer Anglist Markus Bomert an unveröffentlichte Manuskripte gelangt sein, die das berühmte »The Devil’s Dictionary« ergänzen würden (die junge Welt berichtete). Ohne jemals das Originalmanuskript vorzulegen, veröffentlichte er seine, also Bomerts, ins Deutsche übersetzten Einträge aus dessen, das heißt Bierce’, Nachlass, bis auch er, Bomert, spurlos verschwand. Seine ebenfalls als Anglistin tätige Nichte Emma Bomert trat das Erbe an und hat jetzt unserer Zeitung eine weitere Auswahl aus Ambrose Bierce’ Nachlass von Markus Bomert gesandt. Wir drucken nachstehend eine Auswahl.

Abgeordneter: Angehöriger einer gefährlich unterschätzten Spezies, die in repräsentativen Demokratien gedeiht, die Parlamente befällt und das öffentliche Leben verseucht. Spitzname: Volksvertreter.

Altruismus: Komisches Wort.

Bürokratie: Das Haupthindernis bei der Entbürokratisierung. Abhilfe verspricht das zur Beschlussfassung durch die Mehrheit im Bundestag anstehende, nach dreimaliger Lesung verabschiedete sowie nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten ordnungsgemäß im Bundesgesetzblatt zu verkündende »Gesetz zum Bürokratieabbau durch die Vereinfachung von Verwaltungswegen im Verkehr zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland und den Ämtern, Behörden und Organen von Bund, Ländern und Kommunen sowie im inneren Dienstverkehr der administrativen Einrichtungen und Instanzen«. Darauf einen Schnaps!

Chance: »Das Opfer hatte keine Chance«, lautet ein Mördern häufig gemachter Vorwurf. Der faire Mörder gibt seinem Opfer eine Chance, bevor er es tötet. Das ist nur recht und billig.

Deutsch: Eine schwere Sprache, in der man sich nicht auf Englisch unterhalten kann. Man arbeitet aber daran.

Eitelkeit: Stolz auf jemanden, den wir nicht mögen.

ernst: »Wir nehmen diese Meinung ernst«, sagen Politiker über Kritik aus der Bevölkerung. Ähnlich spricht der Arzt über eine Krankheit.

fahrlässig: Übersetzung des hehren Wortes »vertrauensvoll« aus dem schönen Wortschatz der Hoffnung in die schnöde Sprache der Tatsachen.

Glaube: Kann Berge von Wissen ersetzen.

Gratifikation: Eine Gabe, die sich von einer Bestechung dadurch unterscheidet, dass es sich um eine Gratifikation handelt.

Ignoranz: Eine Universalarznei, wirksam gegen fremde Ansichten.

Kandidat: Ein Politiker, der sich noch in der Inkubationsphase befindet.

Kindesmissbrauch: Von den Massenmedien geliebtes Verbrechen. Sogar eine Fernsehzeitung köderte ihre Käufer einmal mit der Schlagzeile »Kindesmissbrauch in der Familie« und geißelte ihn im Untertitel als: »Das schlimmste Verbrechen«. Folgerichtig hätte die nächste Schlagzeile lauten können: »Mord und Totschlag statt sexuellem Missbrauch der eigenen Kinder – ein Vater auf dem Weg der Besserung«.

Kompliment: Eine Lüge, die wir verschenken, und eine Wahrheit, die wir erhalten.

Meinung: Die Mode, die man im Kopf trägt.

Menschenwürde: Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, auf die Frage, warum die Menschenwürde nicht wie andere Grundrechte bei der Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung eingeschränkt werden könne: »Weil in Artikel 1 des Grundgesetzes steht: ›Die Würde des Menschen ist unantastbar.‹ Eine Einschränkung ist nicht vorgesehen.« Hans-Jürgen Papier weiter: »Die Menschenwürde ist nicht abwägbar, sie ist vor allen Dingen auch nicht wegwägbar. Wir müssen uns allerdings auf den absoluten Gehalt, den Kerngehalt der Menschenwürde, zurückbesinnen.« Richtig: Auch Hans-Jürgen Papier ist schließlich nicht abwägbar, er ist vor allen Dingen auch nicht wegwägbar. Allerdings müssen wir uns auf seinen absoluten Gehalt, auf seinen Kerngehalt, zurückbesinnen.

neu: Fehlerhaft.

Public Relations: Aufklärung und Propaganda durch die Firma.

Rechtsanwalt: Jemand, der die Gerechtigkeit im Munde und seine Finger in die Taschen seines Mandanten führt.

Regierungspolitik: Codewort für Menschenversuche.

Seilschaft: Ein Netzwerk aus Beziehungen, an dem wir nicht teilhaben.

Terrorist: Alte Bezeichnung für die badischen Revolutionäre von 1849.

Tourismus, sanfter: Eine Form des Reisens, die zwar nicht die Natur vor Schaden bewahrt, aber die Moral der Touristen intakt lässt.

Überwachung: Eine unverzichtbare Einrichtung in einem demokratischen Rechtsstaat, damit die Bürger den Politikern sowie allen, die in Wirtschaft, Gesellschaft und Justiz Macht ausüben, rund um die Uhr auf die Finger sehen können, um den Herrschenden gegebenenfalls … Moment. Da stimmt was nicht … au Backe … ist ja pervers!

umweltfreundlich: Nicht ganz so umweltschädlich.

Volkspartei: Das Extrem der ­Mitte.

Vorbehalt: Üblicher Bestandteil des Entschlusses, mitzumachen.

Wahlprogramm: Ein Produkt, haltbar bis vier Jahre vor der nächsten Wahl.