Rodrigo Abd/AP Photo/dpa

Es ist eines der wenigen öffentlichen Krankenhäuser in Buenos Aires, in denen psychische Erkrankungen und Suchtkrankheiten behandelt werden. Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei hat dennoch angekündigt, das Laura-Bonaparte-Krankenhaus schließen zu wollen. Unter anderem dagegen protestierten am Dienstag (Ortszeit) Tausende Beschäftigte des Gesundheitswesens und forderten, dass Kliniken wegen nicht fehlender Mittel geschlossen werden. Auf dem Weg zum Wirtschaftsministerium demonstrierten sie außerdem für angemessene Gehälter. (jW)