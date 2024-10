Florian Boillot

Mehrere hundert Menschen protestierten am Montag abend unter dem Motto »Glory to the Resistance« in Berlin-Kreuzberg gegen die israelische Aggression in Palästina und Libanon. Die Polizei nahm einige Teilnehmer wegen der Verwendung verbotener Parolen fest. Daraufhin wurden Flaschen auf die Beamten geworfen und die Versammlung anschließend aufgelöst. An dem Protest beteiligte sich auch die bekannte schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die sich wegen ihrer palästinasolidarischen Haltung Anfeindungen aus dem prozionistischen Lager ausgesetzt sieht. (jW)