Esa Alexander/REUTERS

Während der Mindestlohn hierzulande gerade so zum Leben reicht, Armut und Elend gedeihen, verfügt das reichste Prozent der Menschheit über mehr Wohlstand als der Rest der Welt zusammen. Seit 2008 treten Gewerkschaften weltweit deshalb jedes Jahr am 7. Oktober für menschenwürdige Arbeitsbedingungen ein. Der Kongress der südafrikanischen Gewerkschaften (COSATU) und seine Mitglieder zum Beispiel protestierten am Montag in den Straßen von Kapstadt, während sie einen landesweiten Streik in ganz Südafrika starteten. (jW)