Hisbollah: Israelische Infanterie zum Rückzug gezwungen

Baz Ratner/AP/dpa Rauch steigt auf nach israelischen Bombenangriffen im Süden des Libanon am Mittwoch (2.10.2024)

Beirut. Erstmals seit dem Beginn des israelischen Angriffs auf den Libanon hat die Hisbollah-Miliz am Mittwoch direkte Kämpfe mit israelischen Bodentruppen gemeldet. Diese hätten versucht, in den libanesischen Ort Udaissa direkt an der Grenze zu Israel einzudringen, erklärte die Hisbollah. Deren Mitglieder hätten im Morgengrauen gegen israelische Infanterie gekämpft und sie zum Rückzug gezwungen. Auf israelischer Seite habe es Opfer gegeben. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, die israelische Armee attackiere Udaissa und weitere Orte in der Umgebung mit Artillerie und aus der Luft. In der Nacht seien dort Leuchtraketen zu sehen gewesen. (dpa/jW)