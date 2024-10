Kaschmir: Letzte Runde der Wahl begonnen

Srinagar. Im von Indien zwangsverwalteten Teil Kaschmirs hat am Dienstag die dritte und letzte Runde der Regionalwahlen stattgefunden. In den ersten beiden Wahlrunden gaben nach offiziellen Angaben mehr als 55 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das Ergebnis soll in einer Woche bekanntgegeben werden. 2019 hatte Indiens hindu-nationalistischer Regierungschef Narendra Modi das Gebiet unter die direkte Kontrolle von Neu-Delhi gestellt. Seitdem ist die mehrheitlich von Muslimen bewohnte Region ohne gewählte lokale Regierung. Kandidaten von Modis Partei BJP waren nur in Gebieten mit Hindu-Mehrheit angetreten. Kritiker warfen der BJP aber vor, in den mehrheitlich muslimischen Gebieten unabhängige Kandidaten aufzustellen. Die Wahlen werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen abgehalten. (AFP/jW)