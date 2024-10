Berlin: Mitglieder von Verein abgeführt

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Sonnabend ein kurdisches Kulturhaus im Bezirk Reinickendorf betreten. Laut einer Mitteilung des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad, vom Sonntag fuhren am Nachmittag mehrere Mannschaftswagen bei der Freien Kurdische Gemeinde (NAV Berlin) vor. Polizisten hätten die Räumlichkeiten betreten, während sich Familien mit Kindern dort aufhielten. Zwei Mitglieder des Vereins wurden abgeführt. Es sei unklar, in welchem konkreten Zusammenhang der Vorgang stehe. (jW)