Versuchter Brandanschlag in Berlin

Berlin. Auf das Vereinshaus der Freien Kurdischen Gemeinde (NAV Berlin) im Berliner Bezirk Reinickendorf ist am Sonntag ein Anschlag verübt worden. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschüttete an der Fassade eine größere Menge Benzin und flüchtete, als die etwa 40 Menschen im Haus wegen des Geruchs auf den Vorgang aufmerksam wurden. Gegenüber jW erklärte eine Polizeivertreterin vor Ort, man ermittele in alle Richtungen. Laut einer Mitteilung des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit hält der Vereinsvorstand einen Anschlag türkischer Nationalisten für möglich. Am Vortag hatte die Berliner Polizei in dem Haus zwei Personen festgenommen. (jW)