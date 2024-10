Razzia bei rechtem Kampfsportevent

Hachenburg. Bei einer Razzia im Westerwald in der Nacht zum Sonntag hat die Polizei ein größeres Treffen mit mutmaßlich neonazistischem Hintergrund aufgelöst. Die Beamten hätten die Personalien der knapp 130 Teilnehmer in der sogenannten Fassfabrik im rheinland-pfälzischen Hachenburg aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht davon aus, dass ein regionaler Ableger der faschistischen Partei »Der III. Weg« der Veranstalter war. Es hätten sich zuvor Hinweise auf eine Kampfsportveranstaltung an diesem Ort verdichtet mit Teilnehmern des »rechten Spektrums« aus ganz Deutschland und den Niederlanden. Mehr als 200 Beamte seien im Einsatz gewesen. Festnahmen gab es nicht. Ermittelt wird den Angaben zufolge wegen des möglichen politischen Hintergrunds. (dpa/jW)