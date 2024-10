Sittlichkeitsförderung des Tages: Wehrpflicht in der Ukraine

Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS Wenn jemand erzählt, dass Krieg die Sitten eines Volkes hebe, dann weiß man sofort, mit wem man es zu tun hat: Einem Kriegsverherrlicher und Überhöher des elenden Krepierens im Schützengraben

Wenn jemand erzählt, dass Krieg die Sitten eines Volkes hebe, dann weiß man sofort, mit wem man es zu tun hat: einem Kriegsverherrlicher und Überhöher des elenden Krepierens im Schützengraben. Daran ist zwar nichts falsch, aber das bedeutet nicht, dass der Zusammenhang nicht doch existiert. So hat jetzt das ukrainische Justizministerium berichtet, dass sich die Zahlungsmoral der Schuldner von Kindesunterhalt seit Kriegsbeginn wesentlich verbessert habe. Kunststück: Die Fürsorge für minderjährige Kinder, am besten gleich mehrere, ist einer der anerkannten Gründe, vom Wehrdienst zurückgestellt zu werden. Mütter mit gemeinsamen Kindern sitzenzulassen, ist natürlich nicht fein; aber Patchwork wird die Familie so oder so: ob mit lebendem Erzeuger oder mit gefallenem.

Dass sich mit der Erstellung fiktiver Bescheinigungen über eine Untauglichkeit oder Unabkömmlichkeit in der Ukraine einiges Geld verdienen lässt, ist auch bekannt. Die Beamten der Wehrerfassung beschweren sich öffentlich, dass ihnen der geballte Hass der Gesellschaft entgegenschlage; denn entweder gelten sie als Leuteschinder, die Mitbürger in den Tod schicken, oder als korrupt, weil sie gegen entsprechendes Entgelt darauf verzichten. Aber was tun mit dem Erlös solcher Geschäftstätigkeit im Amt? In einem Zug zur polnischen Grenzstadt Przemyśl fiel dieser Tage eine Frau auf, deren Reisetasche nicht einmal eine Zahnbürste enthielt, dafür aber eine sechsstellige Summe Bargeld in Euro und US-Dollar. Und in der westukrainischen Stadt Chmelnyzkyj gingen den Behörden Eheleute ins Netz, die beide in der Wehrerfassung tätig waren. Als die Polizei vor der Tür stand, versuchte die Ehefrau noch, Beweismittel zu vernichten, und warf zwei Taschen mit Bargeld aus dem Fenster. Inhalt: eine halbe Million US-Dollar. Unrecht Gut gedeiht bekanntlich nicht.