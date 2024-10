Waffenstillstandsforderer des Tages: António Guterres

Mike Segar/REUTERS António Guterres, UN-Generalsekretär, ist in Israel unerwünscht

Es ist noch gar nicht so lange her, 2020 war es, da hatte ihm der Jüdische Weltkongress den Theodor-Herzl-Preis verliehen: António Guterres, seit 2017 UN-Generalssekretär und »wahrer und hingebungsvoller Freund des jüdischen Volkes und des Staates Israel«, wie es damals hieß. Die Zeit der warmen Worte ist längst vorbei, zu oft hat Guterres den Gesslerhut nicht gegrüßt. Tel Aviv erklärte ihn am Mittwoch zur »unerwünschten Person«, er »verdient es nicht, seinen Fuß auf israelischen Boden zu setzen«, schrieb Außenminister Israel Katz auf X.

Was war passiert? »Ich verurteile die Ausweitung des Nahostkonflikts mit einer Eskalation nach der anderen«, hatte Guterres auf X mitgeteilt. »Das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand.« Springers Bild äußerte sogleich »Entsetzen« über die Aussage und titelte: »UN-Chef schockt mit Windelweich-Satz.« Der Bild-Stichwortgeber, »Islamismusexperte« Ahmad Mansour, meinte auf X: »Ist der überhaupt noch tragbar?«

Nun ja, Persona non grata hin oder her, es hätte auch schlimmer kommen können für Guterres. Für eine Waffenruhe hatte sich offenbar auch der von Israel mit Tyrannenmord belegte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kurz vor seinem Tod ausgesprochen. »Er hat zugestimmt«, sagte jüngst Abdullah Bou Habib, geschäftsführender libanesischer Außenminister, dem US-Fernsehsender CNN. Die USA und Frankreich seien dafür gewesen, auch Netanjahu, so Habib: »Also haben wir auch die Zustimmung der Hisbollah eingeholt, und Sie wissen, was seitdem passiert ist.« Ein massiver Luftangriff beendete das Leben Nasrallahs.

Der UN-Chef kann somit froh sein, lediglich zur »unerwünschten Person« erklärt worden zu sein. Ohne auf diese Provokation einzugehen, fordert Guterres weiterhin, den »tödlichen Teufelskreis der gegenseitigen Gewalt« zu beenden. »Die Zeit läuft uns davon.«