Südkoreas Präsident droht Pjöngjang

Seoul. Südkoreas rechter Präsident Yoon Suk Yeol hat die Demokratische Volksrepublik Korea vor einem Einsatz ihrer Nuklearwaffen gewarnt. »Sollte Nordkorea versuchen, Atomwaffen einzusetzen, wird es mit der entschlossenen und überwältigenden Antwort unseres Militärs und der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz rechnen müssen. Dieser Tag wird das Ende des nordkoreanischen Regimes sein«, drohte Yoon in seiner Rede zum nationalen Tag der Streitkräfte in einer Militärbasis in Seongnam. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand das neu eingerichtete Strategische Kommando, das laut Yoon die konventionellen Fähigkeiten des südkoreanischen Militärs mit der erweiterten Abschreckung der USA verbinde und deren Verpflichtung mit einbeziehe, die gesamte Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten, einschließlich Atomwaffen, einzusetzen. (dpa/jW)