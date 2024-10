Japan: Ishiba als neuer Premier vereidigt

Tokio. Japans früherer Verteidigungsminister Ishiba Shigeru hat die Nachfolge von Kishida Fumio als Ministerpräsident des Landes angetreten. Der 67jährige wurde erwartungsgemäß mit der Mehrheit seiner regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) und ihres kleinen Koalitionspartners Komeito von beiden Kammern des Parlaments gewählt. Ishiba ernannte den früheren Verteidigungsminister Takeshi Iwaya zum neuen Außenminister. Gen Nakatani kehrte in das Amt des Verteidigungsministers zurück. Ishiba will den Militarisierungskurs Japans weiter vorantreiben und regte an, bestehende Abkommen der USA mit Japan und Südkorea im Stil der NATO zusammenzuführen. (dpa/jW)