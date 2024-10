Mark Rutte neuer NATO-Generalsekretär

Brüssel. Bei seinem Amtsantritt am Dienstag hat der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte als »Hauptpunkt« volle Unterstützung für Kiew gefordert. Wenn Russland in der Ukraine gewinne, würde sich »unsere Sicherheitslage« verschlechtern, sagte er in der Zentrale des Bündnisses in Brüssel. Entsprechend erwartet der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut TASS von Rutte keine Änderung der NATO-Politik. Zwar habe Staatschef Wladimir Putin seinerzeit versucht, eine »gute Beziehung« zum damaligen niederländischen Premier aufzubauen, aber dann habe sich dieser »ziemlich kompromisslos« gezeigt. (dpa/jW)