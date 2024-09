Gaspreise für Privathaushalte in BRD gestiegen

Wiesbaden. Für Erdgas haben die privaten Haushalte in der Bundesrepublik im ersten Halbjahr im Schnitt mehr gezahlt als in den sechs Monaten davor – Strom hat sich hingegen verbilligt. Verbraucher zahlten zuletzt rund 11,87 Cent je Kilowattstunde Erdgas – 4,0 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2023, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 fielen die Gaspreise zwar um 3,2 Prozent. Gemessen am zweiten Halbjahr 2021 lagen die Gaspreise für Haushaltskunden aber um mehr als zwei Drittel (plus 73,8 Prozent) höher, so die Statistiker. (dpa/jW)