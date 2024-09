Octavio Jones/REUTERS

Die Zahl der Toten nach dem Sturm »Helene« ist im Südosten der USA auf mehr als 90 gestiegen. Millionen Betroffene litten zu Wochenbeginn noch unter den schweren Folgen des bisher stärksten Sturms in dieser Region. Starke Winde brachten Bäume, Stromleitungen und Mobilfunkmasten zum Einsturz. Hilfsgüter mussten auf dem Luftweg in abgeschnittene Ortschaften gebracht werden. Hurrikan »Helene« war am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde an der Golfküste im Nordwesten des Bundesstaats Florida auf Land getroffen. (dpa/jW)