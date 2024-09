DB: EVG will Schenker-Verkauf stoppen

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will im Aufsichtsrat gegen den Verkauf der Bahn-Tochter DB Schenker stimmen, wie dpa am Sonntag meldete. Sollte die EVG weitere Mitglieder des Gremiums vor der Abstimmung am Mittwoch von ihrer Position überzeugen können, könnte der Verkauf noch gestoppt werden. Die Hälfte des 20 Mitglieder starken Konzernaufsichtsrats kommt von der Beschäftigtenseite. Neben der EVG ist aber auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer vertreten. Ob sie ebenfalls gegen den Schenker-Verkauf stimmen wird, ist offen. Sollte es bei der Abstimmung zum Gleichstand kommen, könnte der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Gatzer mit seinem Doppelstimmrecht die Entscheidung gegen die Beschäftigtenvertreter durchbringen. DB Schenker soll für 14,3 Milliarden Euro an den dänischen Wettbewerber DSV verkauft werden. (dpa/jW)