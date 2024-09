»jW geht Jazz: Cloud and Stone«. Konzert. Die Musik von Cloud and Stone lässt Texturen miteinander in Kontakt treten. Das Trio schafft in seinen Kompositionen immer neue Klangfiguren. Mit Taiko Saito (Vibraphon), Alexander Beierbach (Tenorsaxophon), Maike Hilbig (Bass). Dienstag, 1.10., 19.30 Uhr. Ort: junge Welt-Maigalerie, Torstraße 6, Berlin. Veranstalter: junge Welt

»Lesung und Gespräch zu ›Die Tage in L.‹ von Ronald M. Schernikau«. 1986 begann Ronald M. Schernikau sein Studium in Leipzig. Schernikau war Kommunist, schwul und Autor. Auch zum Ende des Sozialismus in Europa ließ er den Kopf nicht hängen, denn »eine Niederlage ist eine Niederlage, das sind Angelegenheiten bloß eines Jahrhunderts«. Montag, 7.10., 19 Uhr. Ort: DGB-Haus (Raum 4), Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt. Veranstalter: DKP Frankfurt

»Zeitenwende: Aufrüstung, Sozialabbau und Rekrutierung«. Diskussionsveranstaltung. Welche Ziele werden mit der massiven Aufrüstung der Bundeswehr verfolgt, und welche gesellschaftlichen Folgen hat es, wenn die Menschen für den Dienst an der Waffe begeistert werden sollen? Mit Jürgen Wagner (Tübinger Informationsstelle Militarisierung) und Susanne Bödecker (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen). Donnerstag, 10.10., 18.30 Uhr. Ort: Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12, Stuttgart-Vaihingen. Veranstalter: Friedenstreff Stuttgart-Vaihingen