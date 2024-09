NL: Strom zu 53 Prozent aus Erneuerbaren

Den Haag. In den Niederlanden ist im ersten Halbjahr erstmals über die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien produziert worden. Wie das Statistikamt des Landes am Freitag mitteilte, wurden von Januar bis Juni 60,5 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert, davon 32,3 Milliarden oder 53 Prozent aus Windkraft, Solarenergie und weiteren erneuerbaren Energieträgern. Allein die Windkraft kommt demnach auf 17,4 Milliarden Kilowattstunden, zwei Drittel davon kamen aus Windenergieanlagen auf See. (AFP/jW)