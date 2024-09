Hintergrund: Gegenwind für Friedensdemo

Die Initiative »Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder« zielt mit ihrem Aufruf zur Friedensdemo am 3. Oktober in Berlin nach eigenen Angaben auf einen möglichst breiten Konsens zur Forderung nach Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sowie zur Beendigung der Gewalt in Gaza und im Libanon. In den vergangenen Wochen bekamen die Initiatoren Gegenwind aus dem proukrainischen Lager. So ruft der ukrainische Verein Vitsche mit Sitz in Berlin für den 3. Oktober zu einer Versammlung an der Siegessäule auf.

Diese ist explizit als Gegendemo mit dem Motto »Euer Frieden ist unser Todesurteil« angelegt. Die Initiatoren von »Nie wieder Krieg« werden als »Pseudopazifisten« bezeichnet, die Russland als »Aggressor in die Hände spielen«. Diese Gegendemo wird entsprechend von Bellizisten wie dem Sozialdemokraten Michael Roth öffentlich unterstützt. Der Bundestagsabgeordnete warf den Veranstaltern der Friedensdemo auf X vor, »das Geschäft von Imperialisten, Kriegstreibern und Terroristen« zu betreiben.

Als Beitrag zur Spaltung der Friedensbewegung kann auch der Aufruf des Landesverbands Berlin-Brandenburg der DFG–VK betrachtet werden. Dieser kündigt für den 3. Oktober eine Protestaktion vor der Vertretung der Russischen Föderation in Berlin an. Mit »Leichensäcken, Todkostümen und Graffiti« soll »gegen eine angebliche Friedensdemo« protestiert werden. »Das ist kein Pazifismus; das ist Putin-Propaganda!« wird Toni Schmitz, Sprecherin der DFG-VK Berlin-Brandenburg, zitiert.

Um 12.30 Uhr sollen die Auftaktkundgebungen der Friedensdemo beginnen. Redebeiträge soll es am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, in Alt-Moabit in der Rathenower Straße und am Gleisdreieck/Schöneberger Ufer geben. Die Abschlusskundgebung soll um 14.30 Uhr am Großen Stern beginnen. Welche Positionen am Donnerstag tatsächlich eine Bühne erhalten, wird sich dann zeigen. (mb)