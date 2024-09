ARTE/© Interspot Film/Fotograf Franz Hafner Der Fischotter ist in seine alten Jagdgründe an der Donau zurückgekehrt

Schnittgut. Alles aus dem Garten

Auf Schönheit ist im Garten nunmehr nicht zu achten, und an Gemüse und Obst ist alles schon geerntet. Aber der Wald hat noch dies und das zu bieten, was die von der Jahreszeit geförderten Leiden wie Rheuma und Durchblutungsstörungen lindert. D 2018.

BR, 15.30 Uhr

Tiere ohne Grenzen

Korridore des Lebens

Sie nehmen die Hinter- in die Vorderpfote: Biber, Hirsch und Co. legen teils weite Strecken zurück, um sich zu paaren. Fische suchen Laichplätze, Vögel beziehen ihr Winterquartier. A 2024.

Arte, 16.10 Uhr

Die Simpsons

Fern der Heimat

In der 500. Episode ereilt die Simpsons demokratische Willkür: Man schmeißt sie konsensual aus Springfield. Fern vom lahmenden Staat – so hat es in den USA durchaus Tradition – sucht man sich seine Scholle. Wem’s gefällt. Marge jedenfalls nicht. Auch Julian Assange, der hier einen Gastauftritt bekommt und im Original auch sich selbst spricht, ging eher unfreiwillig. USA 2012.

Pro sieben, 18.10 Uhr

Der Schmidt Max auf der Suche …

… nach dem Miteinander

Monaden, die wir sämtlich sind, können wir allerdings auch miteinander. Als Wohnprojekt in Bamberg etwa oder als Freiwillige Feuerwehr Hofkirchens oder als Augsburger Cricketclub. D 2024.

BR, 19.30 Uhr

Regional verreisen: Raus in die Jugendherberge!

Lang nicht mehr die Flasche gedreht oder Angst gehabt, die Sperrstunde um 22 Uhr zu verpassen? Dann ab in die Jugendherberge. Oben oder unten? D 2024.

HR, 20.15 Uhr

»Emmanuelle«, Königin des Softpornos

1959 erschien der erste von vier »Emmanuelle«-Romanen der französisch-thailändischen Autorin Marayat Rollet-Andriane unter ihrem Pseudonym Emmanuelle Arsan. Der erste Versuch einer Verfilmung floppte: Die italienische Version mit Erika Blanc in der Titelrolle 1969 ließ die Leute kalt. Erst für Sylvia Kristel wurden ab 1974 die Kinos überrannt. Allein in Paris schauten über drei Millionen den Film, der acht Jahre lang in den Kinos lief. F 2020.

Arte, 21.45 Uhr

SchleFaZ: Sand Sharks

Die Welt als Service: So wie hier nachträglich darauf hingewiesen sei, dass das bei Tele 5 vergangenes Jahr abgesetzte Format der »Schlechtesten Filme aller Zeiten« nun bei Nitro weiterstrahlt, so weist ebenjene Filmreihe auf Müll hin, der auch problemlos im Internet zu beschaffen wäre. Per Surfen, so wie Haie durch den Strandsand oder so. USA 2011.

Nitro, 22.05 Uhr

Queen Lear – Das Leben der Amanda Lear

»Honey, I want to kiss you / Honey, give me your head!« Unklar, wann und mit welchem Geschlecht zur Welt gekommen, weiß man zumindest dies: Amanda Lear avancierte zur Discoqueen der 1970er und war Freundin und Muse Salvador Dalís. D 2021.

Arte, 22.40 Uhr

Michel Gondry – Do it yourself!

Michel Gondry, Enkel des Erfinders der Clavioline, zauberte Musikvideos für Björk und Daft Punk. Der Drehbuchautor für »Eternal Sunshine of the Spotless Mind« (2004), Charlie Kaufman, erhielt damals einen Oscar. Gondry, 1963 in Versailles geboren, führte Regie. F 2023.

Arte, 23.35 Uhr