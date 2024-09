Berliner Kitas vor Erzwingungsstreik

Berlin. Die Gewerkschaften GEW und Verdi rufen die Beschäftigten der städtischen Kitas ab Montag zum Erzwingungsstreik auf. Ein Sondierungsgespräch mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch und Finanzsenator Stefan Evers (beide CDU) sei am Mittwoch ergebnislos beendet worden, teilten die Gewerkschaften am Donnerstag mit. »Uns bleibt keine andere Wahl, als unseren Forderungen auf Entlastung in den Kitas Nachdruck zu verleihen«, erklärte Martina Regulin, Vorsitzende der GEW Berlin. »Wir gehen in den unbefristeten Streik, um den Senat an den Verhandlungstisch zu bewegen.« Neben Entlastungen fordern die Gewerkschaften Maßnahmen zur Sicherung der pädagogischen Qualität.(jW)