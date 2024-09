LNG-Terminal-Baustelle in Brunsbüttel besetzt

Brunsbüttel. Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten von »Ende Gelände« blockieren seit dem Morgen die geplante neue Anlegestelle für Schiffe mit Flüssiggasimporten im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel. In weißen Maleranzügen zogen sie über den Elbe-Deich Richtung Baustelle und entrollten ein großes Banner. Mehrere schwimmende und landseitige Plattformen sowie Baumaschinen seien besetzt worden, teilte eine Sprecherin mit. »Es ist völlig absurd, inmitten der Klimakrise noch mehr schmutziges Frackinggas zu importieren«, sagte sie. In Brunsbüttel ist bereits ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb. (dpa/jW)