Ramon Espinosa/AP Photo/dpa

Hurrikan »Helene« hat in Kuba – Fotoaufnahme aus dem Ort Guanimar in der Provinz Artemisa – für heftige Überschwemmungen und Stromausfälle gesorgt. Über 70.000 Menschen waren ohne Elektrizität, wie die Zeitung Granma berichtete. In der landwirtschaftlich bedeutenden Region Pinar del Río im Westen der Insel wurden eine Reihe von Feldern beschädigt. Über dem Golf von Mexiko gewann »Helene« an Stärke; mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 155 Kilometern pro Stunde zog sie auf die Küste des US-Bundesstaats Florida zu. (dpa/jW)