Biden setzt Ukraine-Konferenz in BRD an

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat zu einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf Führungsebene im Oktober in Deutschland eingeladen. Dabei sollen die Staats- und Regierungschefs über die weitere militärische Unterstützung für Kiew beraten, wie das Weiße Haus mitteilte. Zur Ukraine-Kontaktgruppe gehören etwa 50 Staaten. Biden reist Mitte Oktober nach Deutschland. Das Format nennt sich auch Ramstein-Gruppe, weil die Treffen bislang auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz stattfanden. Es wird erwartet, dass Biden nach einem Stopp in Berlin auch Ramstein besucht. Einen Ort in Deutschland für das Treffen, bei dem Biden dem Vernehmen nach die Unterstützungsanstrengungen koordinieren will, nannte das Weiße Haus nicht. Normalerweise nehmen an den regelmäßigen Gesprächen die Verteidigungsminister teil.(dpa/jW)