Xinhua/IMAGO Stürmte zu Gold: Der erst 18jährige WM-Herausforderer Dommaraju Gukesh

Bei der Schacholympiade vom 10. bis 23. September 2024 gewann das indische Männerteam zehn Matches und gestaltete nur ein Duell unentschieden. Die erzielten 21:1 Mannschaftspunkte (MP) sind neuer Rekord und bedeuteten die Goldplakette. Besonders faszinierend war der Auftritt des 18jährigen WM-Herausforderers Dommaraju Gukesh, der am Spitzenbrett famose neun Punkte aus zehn Partien erreichte, eine extraordinäre ELO-Performance von 3.056 erzielte und damit auch die Goldmedaille an Brett eins gewann.

Erigaisi Arjun stand ihm mit formidablen zehn aus elf am dritten Brett nicht nach. Auch er erhielt die individuelle Goldmedaille und machte einen Satz auf Platz drei der Weltrangliste. Selbst im letzten Match gegen Slowenien gewannen die beiden Goldjungen, einen weiteren vollen Punkt steuerte Rameshbabu Praggnanandhaa bei, bevor Vidit Gujrathi mit einem Remis den 3,5:0,5-Sieg und den Gesamterfolg sicherstellte.

Im Match China gegen USA remisierte Weltmeister Ding Liren als Weißer nach nur zehn Zügen gegen Fabiano Caruana und blieb ohne Sieg. In der Weltrangliste fiel der Champion ins Bodenlose – Platz 21. Etwas später teilten Lewon Aronjan und Bu Xiangzhi ebenfalls den Punkt. Nach einem weiteren Unentschieden zwischen Yu Yangyi und Leinier Domínguez avancierte Wesley So mit seinem Gewinn gegen Wei Yi zum 2,5:1,5-Matchwinner für die USA. Mit am Ende 17:5 MP errangen die US-Amerikaner nach Feinwertung Silber vor Titelverteidiger Usbekistan mit Nodirbek Abdusattorow an der Spitze. Auf den Plätzen vier bis sechs rangieren China, Serbien und Armenien mit ebenfalls 17:5 MP.

Das deutsche Männerteam katapultierte sich mit zwei abschließenden Siegen gegen Argentinien und Bulgarien noch auf Rang sieben. Drei Niederlagen gegen die schwächer bewerteten Mannschaften aus Litauen, Montenegro und Armenien waren jedoch zu viel, um nach den Sternen greifen zu können. Frederik Svane überragte mit acht aus neun und der achtbesten ELO-Performance aller Teilnehmer. Dafür gab es die Goldmedaille am Reservebrett. Neben ihm konnte nur Matthias Blübaum mit 7,5/10 am dritten Brett überzeugen.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Parham Maghsoodloo verrechnet sich mit 29.Sc4??

Im Frauenturnier gingen Indien und Kasachstan punktgleich in ihre letzten Duelle gegen Aserbaidschan und die USA. Die Inderinnen siegten hoch mit 3,5:0,5 und schürften damit wie die indischen Männer Gold, denn das Match zwischen Kasachstan und den USA endete nach einer wahren Achterbahnfahrt letztlich 2:2. Bei den Olympiasiegerinnen imponierte Divya Deshmukh mit 9,5/11, womit sie die Schallmauer von ELO 2500 durchbrach. Auch Vantika Agrawal beeindruckte mit 7,5/9. Silber ging an Kasachstan, die Bronzemedaillen erhielten die USA-Frauen nach Wertung vor den punktgleichen Mannschaften Spanien, Armenien und Georgien.

Von den deutschen Frauen bot einzig Elisabeth Pähtz eine starke Leistung. Trotz einer hartnäckigen Erkältung totalisierte sie 7,5/10 und gewann die Silbermedaille am zweiten Brett. Durch eine 1:3-Pleite im finalen Match gegen Armenien rutschte die deutsche Mannschaft auf Rang 22 ab und blieb deutlich hinter Setzlistenplatz acht zurück – Fluch des Schweizer Systems.

Der für die Seychellen erfolgreiche 38jährige Potsdamer André Stratonowitsch fasste seine Eindrücke so zusammen: »Die Teilnahme an der Schacholympiade in Budapest war ein unglaubliches Erlebnis für mich – umgeben von den besten Spielern der Welt in einem intensiven Wettkampf. Mein gutes Ergebnis mit sieben von zehn Punkten bei einem so prestigeträchtigen Event rechtfertigte all die harte Arbeit und Vorbereitung, die in jedes Spiel geflossen war. Die Begegnungen mit Freunden, Konkurrenten, Schiedsrichtern und Freiwilligen trugen zur lebendigen Atmosphäre bei.«