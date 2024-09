NATO-Aufklärer des Tages: WDR, NDR & SZ

ITAR-TASS/imago Wen die russische Marine so auf dem Radarschirm hat? Aufnahme aus dem Schnellboot »Dmitry Shishkov« (Kaliningrad, 21.6.2011)

Alles finden sie heraus: Mit »vermeintlichen« Forschungsschiffen, die »wie aus dem Nichts in Nord- und Ostsee« auftauchen, werden »systematisch Daten- und Energiekabel, militärische Infrastruktur und Windparks« ausspioniert. Das berichteten die öffentlich-rechtlichen Sender WDR und NDR sowie die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch exklusiv. Sie waren demnach beteiligt am internationalen Rechercheprojekt »Russian Spy Ships« – ganz sicher keine Front von NATO-Militärs, Geheimdiensten oder Regierungen ist.

Demnach wurden 72 Forschungsschiffe mit mehr als 400 Fahrten ausgewertet, die seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 erfolgt sein sollen. So sei die Bundespolizei im Oktober 2023 per Radar auf das russische Schiff »Gorigledzhan« im Windpark »Arcadis Ost 1« aufmerksam geworden, das seinen Transponder deaktiviert habe. Die Topjournalisten fanden heraus, dass dieses Schiff zum »streng geheimen« Tiefseeforschungsprogramm der russischen Streitkräfte gehören soll.

Gemeint ist die Hauptverwaltung Tiefseeforschung mit der netten Abkürzung GUGI. Diese ist so streng geheim, dass die englischsprachige Wikipedia erst am 1. Oktober 2022 über ihre Existenz informieren durfte. Demnach handelt es sich um die Abteilung für die Tiefsee-U-Boot-Flotte, deren Aufgabe es ist, Informationen zu gewinnen und »Anlagen auf dem Meeresboden« zu operieren.

Klingt alles nach klassischer Militäraufklärung. Ist es auch. So sollten hier nicht die mutmaßlichen Aktivitäten russischer Erkundungsschiffe bitter aufstoßen – wer ehrlich überrascht war, hebe die Hand –, sondern wer das Publikum mit der Nase darauf stoßen will. Eine Propagandakampagne, auf der nicht »westliche Geheimdienste« draufsteht, wo westliche Geheimdienste, Militärs und Regierungen drin sind, bleibt eine Propagandakampagne.