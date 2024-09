Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Vor dem zehnten Jahrestag des »Verschwindens« von 43 Studenten eines Lehrerseminars im südmexikanischen Ayotzinapa haben am Dienstag (Ortszeit) Hunderte Menschen in Mexiko-Stadt demonstriert und Aufklärung gefordert. Die Lehramtsanwärter waren am 26. September 2014 auf dem Weg zu einer Demonstration im Süden des Bundesstaates Guerrero von Polizisten gestoppt und an die Mafiabande »Guerreros Unidos« ausgeliefert worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihnen, es wird davon ausgegangen, dass sie ermordet wurden. (jW)