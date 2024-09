UK: Farage will Partei neu aufstellen

Birmingham. Der Chef der ex­trem rechten Reform UK, Nigel Farage, hat angekündigt, seine Anteile an der als Unternehmen registrierten Partei abzutreten. Farage sagte der Financial Times (Donnerstag), dass er keinen finanziellen Gewinn daraus ziehen werde. Reform UK errang bei den Parlamentswahlen fünf Sitze und hat nach eigenen Angaben mehr als 70.000 Mitglieder. An dem Unternehmen hielt Farage laut The Independent (Sonntag) zuletzt mehr als 50 Prozent. Auf dem am Freitag begonnenen, zweitägigen Parteitag wurde wiederholt gegen Einwanderung agitiert sowie gefordert, »das britische Volk an die erste Stelle zu setzen«, wie der Guardian berichtete. Farage versprach demnach, die Partei zu professionalisieren. Sie solle zu einer gemeinnützigen Organisation in Massenbesitz mit »erheblicher« Kontrolle durch die Mitglieder werden. (jW)