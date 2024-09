Weltweites Geldvermögen wächst

Frankfurt am Main. Der Versicherer Allianz geht von einem fortlaufenden Wachstum des globalen Geldvermögens der privaten Haushalte aus. Im vergangenen Jahr ist es um 7,6 Prozent auf 239 Billionen Euro gestiegen, besagt der am Dienstag vorgestellte »Allianz Global Wealth Report«. Für dieses Jahr sei ein Plus von 6,5 Prozent zu erwarten. Für die BRD im Jahr 2023 wurde ein Zuwachs um 6,8 Prozent auf 7,953 Billionen Euro errechnet, das Durchschnittsplus für Westeuropa lag demnach bei fünf Prozent. (dpa/jW)