Flüge nach Nahost gestrichen

Frankfurt am Main. Die Lufthansa hat ihren Stopp der Flüge nach Tel Aviv und Teheran verlängert. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, werden beide Ziele bis zum 14. Oktober nicht angeflogen. Lufthansa-Flüge nach Beirut bleiben bis 26. Oktober ausgesetzt. Die französische Fluggesellschaft Air France wird Beirut bis 1. Oktober nicht anfliegen, wie sie am Dienstag mitteilte. Qatar Airways und Flydubai setzten ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt am Dienstag für zwei Tage aus. (AFP/jW)