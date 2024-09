Haßelmann: Ernste Lage für Grüne

Berlin. Nach dem schlechten Abschneiden der Grünen bei der Wahl in Brandenburg zeigt sich die Bundestagsfraktionsvorsitzende Britta Haßelmann besorgt. »Das ist eine sehr ernsthafte Lage für uns als Partei, denn es ist nach der Europawahl die dritte Landtagswahl in Folge, die wir verloren haben«, sagte sie am Dienstag in Berlin. Dies gelte es nüchtern zu analysieren. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage von INSA wurden die Grünen erstmals seit sieben Jahren bundesweit unter zehn Prozent gesehen. In Brandenburg waren die mitregierenden Grünen am Sonntag auf 4,1 Prozent abgestürzt und sind künftig nicht mehr im Landtag vertreten. Haßelmann nannte das Ergebnis eine »schwere Niederlage für uns«. (dpa/jW)