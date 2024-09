Brandenburg: CDU sieht sich in Oppositionsrolle

Potsdam. Die Brandenburger CDU lehnt eine Koalition mit der SPD und dem BSW ab. »Es ist für uns nicht denkbar«, sagte Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag. Als »fünftes Rad am Wagen steht eine CDU nicht zur Verfügung«. Die Partei bereite sich auf die Rolle in der Opposition vor. Am Donnerstag ist gleichwohl ein Gespräch zwischen SPD und CDU, die allerdings zusammen keine Mehrheit haben, vorgesehen. Die CDU mit Spitzenkandidat Redmann war am Sonntag in Brandenburg auf 12,1 Prozent abgerutscht und ist damit nur noch viertstärkste Kraft. Die SPD hätte zusammen dem BSW eine Mehrheit von 46 der 88 Sitze im Landtag. (dpa/jW)