EU-Kommisson für Bankenfusion

Brüssel. Nachdem sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen die feindliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit gewandt hat, gab es am Dienstag Widerworte von der EU-Kommission. Bankenfusionen könnten Geldhäuser nicht nur »widerstandsfähiger gegen Schocks machen«, sondern auch »effizientere Geschäftsmodelle« und neue »Wachstumsstrategien« ermöglichen, teilte die Kommission mit. Kanzler Scholz hatte am Montag in New York unnachahmlich formuliert, feindliche Übernahmen seien nicht das, was für Banken eine gute Sache sei. (Reuters/jW)