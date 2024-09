Weniger Exporte in Nicht-EU-Länder

Wiesbaden. Im August gaben die Ausfuhren in die USA im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro nach, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Die Exporte nach China schrumpften sogar um 15,2 Prozent auf 7 Milliarden Euro. Insgesamt wurden im August mit 55,2 Milliarden Euro Gegenwert 4,8 Prozent weniger Waren in Länder außerhalb der EU exportiert als im August 2023. (dpa/jW)