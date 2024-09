Unicredit kauft weitere Commerzbank-Anteile

Mailand/Frankfurt am Main. Die italienische Großbank Unicredit hat weitere 11,5 Prozent der Anteile an der Commerzbank erworben. Zusammen mit der bestehenden Beteiligung von rund neun Prozent habe sich Unicredit damit inzwischen rund 21 Prozent an der zweitgrößten börsennotierten deutschen Bank gesichert. Zudem teilte Unicredit am Montag mit, das Geldhaus habe bei der Aufsicht beantragt, die Beteiligung am Frankfurter Finanzinstitut auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Das Commerzbank-Management hatte die deutsche Regierung laut einem Bericht der Financial Times zuvor gewarnt, dass eine mögliche Fusion mit dem italienischen Konkurrenten die Kreditvergabe an Unternehmen behindern könnte. (Reuters/jW)