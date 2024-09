Ärmelkanal: Mehr als 25.000 Überquerungen

Dover. Die Zahl der Menschen, die in diesem Jahr in kleinen Booten den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert haben, hat die Marke von 25.000 überschritten. Das meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Innenministerium in London am Montag. Demnach unternahmen allein am Wochenende mehr als 1.400 Menschen die gefährliche Reise über die Meerenge von Frankreich nach Großbritannien. Das sind etwas mehr als im Vorjahreszeitraum, als knapp 24.000 Menschen die Überquerung gewagt hatten. Doch im Vergleich zum Jahr 2022 ist es ein deutlicher Rückgang. Damals lag die Zahl bei mehr als 31.500.(dpa/jW)